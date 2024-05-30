Самсонова: дождь помог победить Анисимову — поговорила с тренером, стало легче

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала победу над Амандой Анисимовой (231-я в рейтинге WTA) в втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Мне из-за переноса было ни плохо, ни хорошо. Когда нас при 1:1 прервали, мне это помогло, потому что я была очень нервозная, а так — поговорила с тренером, стало легче. Я переживала, потому что «Большой шлем», плюс я Анисимовой до этого всегда проигрывала. Первый раз я с ней играла, когда поменяла струны и вообще не чувствовала ракетку. А во второй раз я просто в корт попасть не могла. Очень плохие матчи были. Сегодня я просто пробовала думать только о себе, концентрироваться только на своей игре», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.