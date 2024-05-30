Самсонова: если бы был выбор играть за Россию или Италию, всё равно выбрала бы Россию

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова высказалась о выступлении за Россию в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

— Ты играла за Италию до 18 лет, потом стала играть за Россию. И ты говорила, что в Италии было давление. Что за давление?

— Да, до 18 лет играла за Италию, потому что можно было играть без итальянского паспорта. И я чувствовала давление, потому что итальянцы хотели, чтобы я играла за них.

— Не жалеешь, что играешь за Россию? Ведь без флага, без гимна, а в Италии это всё было бы.

— У меня и выбора-то не было между Италией и Россией. Но если бы был, всё равно играла бы за Россию. Я чувствую себя лучше, когда знаю, что играю за Россию. Пусть без флага, но всё равно себя чувствую лучше. Италия и Россия во мне существуют 50/50, но нравится играть за Россию.