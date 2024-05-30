Самсонова: давно так хорошо не играла на грунте, но на «Шлеме» очень трудно

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала победу над Амандой Анисимовой (231-я в рейтинге WTA) в втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу представительницы России.

«О четвертьфинале пока вообще не думаю. Очень трудно. Здесь все хотят выиграть. «Шлем» — это особенный турнир. Четвертьфинал кажется таким далёким. Но я в хорошей форме. Я давно так хорошо не играла на грунте», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.