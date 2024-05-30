Самсонова: обожаю пасту, но пельмени круче, чем равиоли

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о своих предпочтениях в еде.

— Мне очень нравится гулять, открывать новое. Правда, в Париже ещё нигде не гуляла, только по ресторанам ходим. Сразу нашли вкусный итальянский ресторан. Только Италия!

— Любимое блюдо?

— Паста — обожаю. Знаю, что французы всегда спорят с итальянцами из-за пиццы.

— А в русской кухне?

— Всё люблю. Но любимое – пельмени.

— Не равиоли?

— Пельмени круче.

Сегодня, 30 мая, Самсонова обыграла Аманду Анисимову во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024. Встреча Самсоновой с Анисимовой продлилась 3 часа и 48 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Анисимовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.