Самсонова: обожаю пасту, но пельмени круче, чем равиоли

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о своих предпочтениях в еде.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
— Мне очень нравится гулять, открывать новое. Правда, в Париже ещё нигде не гуляла, только по ресторанам ходим. Сразу нашли вкусный итальянский ресторан. Только Италия!
— Любимое блюдо?
— Паста — обожаю. Знаю, что французы всегда спорят с итальянцами из-за пиццы.
— А в русской кухне?
— Всё люблю. Но любимое – пельмени.
— Не равиоли?
— Пельмени круче.
Сегодня, 30 мая, Самсонова обыграла Аманду Анисимову во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024. Встреча Самсоновой с Анисимовой продлилась 3 часа и 48 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Анисимовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 30 мая 2024
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:06
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:38
-
16:21
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:07
-
15:05
-
14:53
-
14:47
-
14:27
-
14:19
-
14:18