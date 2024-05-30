Шаповалов обыграл Тиафо и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга канадец оказался сильнее 26-й ракетки мира Фрэнсиса Тиафо из США. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 24 минуты.

За это время канадец с русскими корнями 21 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету американца один эйс, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 20 заработанных.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.