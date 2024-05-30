Корда прокомментировал решение о запрете алкоголя для болельщиков на «Ролан Гаррос»

28-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал решение директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо, которая сообщила, что зрителям турнира будет запрещено проносить алкоголь, а те, кто смогут это сделать, рискуют быть выгнанными с матча.

«Я играл в Австралии на одном из новых кортов, там был бар прямо у корта. Было забавно. Я слышал не самые приятные вещи. Даже не знаю, что сказать. Думаю, они должны делать, что захотят, главное, чтобы не слишком буянили», — сказал Корда на пресс-конференции.

Следить за поведением болельщиков должны будут судьи, а удаление с трибун может последовать, если они сочтут поведение неуважительным по отношению к остальным болельщикам или спортсменам.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.