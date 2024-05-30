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Елена Остапенко завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив Кларе Таусон

Елена Остапенко завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив Кларе Таусон
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11-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии не смогла выйти вы третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024. Спортсменка завершила выступление на турнире.

В матче второго раунда она уступила Кларе Таусон из Дании (72-я ракетка мира). Встреча завершился со счётом 7:6, 4:6, 6:3 в пользу датчанки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 15:00 МСК
Елена Остапенко
11
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		4 6
         
Клара Таусон
72
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. За это время Остапенко выполнила пять подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть из десяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Таусон четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 16 заработанных.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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