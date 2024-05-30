Елена Остапенко завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив Кларе Таусон

11-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии не смогла выйти вы третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024. Спортсменка завершила выступление на турнире.
В матче второго раунда она уступила Кларе Таусон из Дании (72-я ракетка мира). Встреча завершился со счётом 7:6, 4:6, 6:3 в пользу датчанки.
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Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. За это время Остапенко выполнила пять подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть из десяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Таусон четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 16 заработанных.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
- 30 мая 2024
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