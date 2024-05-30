Гоффен — о запрете алкоголя на «РГ»: я даже не знал, что на трибунах пьют

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал решение директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо, которая сообщила, что зрителям турнира будет запрещено проносить алкоголь. Вчера, 29 мая, с трибун в Гоффена плюнули жвачкой.

«Я просто сказал, что думаю, и был удивлён, что так много людей меня поддержали — тренеры, игроки и так далее. Не знал, что люди так серьёзно все воспримут и начнут это обсуждать, а теперь вот даже меры приняли. Не хотел делать из этого большую историю, просто сказал, что чувствовал после матча. Но не знал, из-за алкоголя так случилось или нет… Да я даже не знал, что на трибунах пьют.

Не знаю, стоит ли беспокоиться, но, если это происходит каждый год, надо быть осторожными. Если какие-то компании болельщиков будут так делать в следующем году, то через год они могут сделать что похуже, а там — кто знает, как далеко они могут зайти? Я лично не знаю. Посмотрите на футбольных болельщиков. Не думаю, что мы хотим подобное в мире тенниса. Думаю, главное — поддерживать, подбадривать игроков, а говорить что-то неприятное про игроков, которые тебе не нравятся, это не часть культуры болельщиков», — сказал Гоффен на пресс-конференции.