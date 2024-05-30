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Зверев кратко ответил на вопрос по делу о домашнем насилии

Зверев кратко ответил на вопрос по делу о домашнем насилии
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев ответил на вопрос относительно суда по делу о домашнем насилии. Слушания начнутся 31 мая.

«Я уже всё сказал до турнира», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Бренда Патеа (бывшая девушка, которая родила от Зверева дочь) обвиняет его в нанесении телесных повреждений. Тогда прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на € 450 тыс. Подобные штрафные санкции в немецкой судебной системе применяются, когда прокуратура считает, что судебный процесс не требуется из-за достаточного количества доказательств. При этом у Зверева было право оспорить штраф. Он этим правом воспользовался, что привело к публичному судебному процессу.

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