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Блинкова — Аванесян: Элина одержала победу в первом сете матча «Ролан Гаррос»

Блинкова — Аванесян: Элина одержала победу в первом сете матча «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 30 мая, проходит матч второго круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» между двумя российскими теннисистками — Анной Блинковой, 55-й ракеткой мира, и Элиной Аванесян, 70-й ракеткой мира. Первый сет продлился 49 минут и закончился со счётом 6:3 в пользу Аванесян.

«Чемпионат» вёдёт текстовую онлайн-трансляцию матча Блинкова — Аванесян во втором раунде женского «Ролан Гаррос».

Напомним, в стартовых матчах турнира Блинкова обыграла румынку Сорану Кырстю, а Аванесян – китаянку Чжу Линь. Победительница матча сыграет в третьем круге с немкой Тамарой Корпач или китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее Блинкова высказывалась о предстоящем матче с российской соперницей, заявив, что ей не тяжело играть с друзьями и она готова побороться. Теннисистка пообещала, что матч будет долгим.

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