Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен не смог выйти в третий круг соревнований.

В матче второго раунда Бублик уступил Ян-Леннарду Штруффу из Германии (41-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:3 в пользу немца.

Матч проходил 1 час 21 минуту. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Штруффа шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.