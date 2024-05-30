Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Поделиться
17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен не смог выйти в третий круг соревнований.
В матче второго раунда Бублик уступил Ян-Леннарду Штруффу из Германии (41-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:3 в пользу немца.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 20:05 МСК
41
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|3
17
Александр Бублик
А. Бублик
Матч проходил 1 час 21 минуту. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Штруффа шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.
Комментарии
- 30 мая 2024
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:01
-
21:34
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:06
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:38
-
16:21
-
15:57
-
15:50