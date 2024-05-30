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Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
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17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен не смог выйти в третий круг соревнований.

В матче второго раунда Бублик уступил Ян-Леннарду Штруффу из Германии (41-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:3 в пользу немца.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 20:05 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		2 3
             
Александр Бублик
17
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч проходил 1 час 21 минуту. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Штруффа шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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