Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос», уступив французу Муте

59-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко, который ныне представляет Казахстан, завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен не смог выйти в третий круг соревнований.
В матче второго раунда Шевченко уступил Корентену Муте из Франции (79-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 0:6, 6:3 в пользу француза.
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Матч проходил 2 часа 56 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муте ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.
- 30 мая 2024
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