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Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос», уступив французу Муте

Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос», уступив французу Муте
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59-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко, который ныне представляет Казахстан, завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен не смог выйти в третий круг соревнований.

В матче второго раунда Шевченко уступил Корентену Муте из Франции (79-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 0:6, 6:3 в пользу француза.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 18:40 МСК
Корентен Муте
79
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 0 6
4 		2 6 3
             
Александр Шевченко
59
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Матч проходил 2 часа 56 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муте ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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