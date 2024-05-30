Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос», уступив французу Муте

59-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко, который ныне представляет Казахстан, завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен не смог выйти в третий круг соревнований.

В матче второго раунда Шевченко уступил Корентену Муте из Франции (79-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 0:6, 6:3 в пользу француза.

Матч проходил 2 часа 56 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муте ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.