Аванесян — о победе над Блинковой: сегодня всё получалось. Такое редко бывает

70-я ракетка мира из России Элина Аванесян прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». В матче второго круга Аванесян обыграла другую представительницу России 55-ю ракетку мира Анну Блинкову.

«Аня — моя хорошая подруга. Но, выходя на корт, я стараюсь думать только о том, что мне нужно сделать в этом матче, несмотря на то, кто на другой стороне сетки. Мне нужно фокусироваться на том, что делать в данный момент.

Честно говоря, сегодня был такой день, когда всё получалось (смеётся). Такое бывает не очень часто, но это очень хороший день. На самом деле мне очень сильно помог перерыв из-за дождя, потому что у меня кое-что болело. Меня мой физио подлечил, и я вернулась на 100% готовая ко всему», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.