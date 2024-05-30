Аванесян: готова превзойти свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян после победы над соотечественницей Анной Блинковой во втором круге «Ролан Гаррос» выразила надежду на улучшение своих показателей прошлого сезона.

«Очень удивило, что после паузы пошёл другой матч. Но я стараюсь наслаждаться этим моментом. Таких моментов бывает не очень много, но сегодня всё очень хорошо прошло.

Постараюсь сделать всё возможное, чтобы сохранить это состояние. Матч за матчем чувствую себя уверенно и более спокойно. Надеюсь, что в этом году результат будет лучше, чем в прошлом. Думаю, что я готова это сделать», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.