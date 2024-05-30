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Аванесян: готова превзойти свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос»

Аванесян: готова превзойти свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Элина Аванесян после победы над соотечественницей Анной Блинковой во втором круге «Ролан Гаррос» выразила надежду на улучшение своих показателей прошлого сезона.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 19:40 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

«Очень удивило, что после паузы пошёл другой матч. Но я стараюсь наслаждаться этим моментом. Таких моментов бывает не очень много, но сегодня всё очень хорошо прошло.

Постараюсь сделать всё возможное, чтобы сохранить это состояние. Матч за матчем чувствую себя уверенно и более спокойно. Надеюсь, что в этом году результат будет лучше, чем в прошлом. Думаю, что я готова это сделать», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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