Элина Аванесян рассказала, в чём прибавила за год

70-я ракетка мира из России Элина Аванесян рассказала, в каких компонентах игры прибавила за год.

«За год я прибавила физически, и мы сейчас работаем с моим тренером над скоростью перемещения. То есть бить мяч только тогда, когда он начинает взлетать. И мне кажется, что у меня очень хорошо получается. Стараюсь в свою игру внедрять более активные удары», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 мая, в матче второго круга Аванесян обыграла другую представительницу России 55-ю ракетку мира Анну Блинкову. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.