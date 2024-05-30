Блинкова: Аванесян показала потрясающий теннис, она не дала мне ни шанса

55-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова прокомментировала поражение от Элины Аванесян в матче второго круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, что сегодня был день, когда у Элины всё получалось и ничего нельзя было сделать. Элина показала потрясающий теннис, она доминировала во всех показателях. На самом деле счёт не отображает игру. Было очень много долгих геймов. Ровно, больше, меньше, ровно. Если бы я выиграла некоторые из них, то, может быть, я могла бы зацепиться побольше. Но до дождя и прерванного матча было более-менее ровно. Был счёт 5:2, но он мог быть совсем другой.

Не могу сказать, что я играла плохо. Я играла реально хорошо, но я не могла ничего сделать против неё. Она прекрасно двигалась, всё возвращала назад и контратаковала мои атаки. Как только был лёгкий мяч, она атаковала и заставляла меня двигаться, поэтому я не могла найти ключ. Но при счёте 5:2 было более-менее ровно, и в каждом гейме была борьба. Поэтому я верила, что могу переломить матч, но после дождя она мне не дала абсолютно ни одного шанса.

Конечно, мне обидно проиграть с таким счётом, но у меня к себе претензий нет. Я сделала всё, что могла. К сожалению, такое бывает, но я не в депрессии. Я довольна турниром, своим первым кругом и сегодняшней игрой. Но она реально была сильнее меня. У меня ещё пара, потом буду спокойно готовиться к траве, поэтому моя психика не пошатнулась после сегодняшнего матча», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.