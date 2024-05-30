Дарья Касаткина завершила выступление на «Ролан Гаррос»
Поделиться
13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно закончила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.
В матче второго круга россиянка уступила представительнице США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:15 МСК
62
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча Касаткиной со Стирнс продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
Комментарии
- 31 мая 2024
-
00:07
- 30 мая 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:01
-
21:34
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:06
-
17:02
-
16:57
-
16:52