Дарья Касаткина завершила выступление на «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно закончила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.

Встреча Касаткиной со Стирнс продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.