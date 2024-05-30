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Дарья Касаткина завершила выступление на «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина завершила выступление на «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно закончила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:15 МСК
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Встреча Касаткиной со Стирнс продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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