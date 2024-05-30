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Блинкова: надеялась, что после дождя матч перевернётся, но Аванесян ещё прибавила

Блинкова: надеялась, что после дождя матч перевернётся, но Аванесян ещё прибавила
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55-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова прокомментировала поражение от Элины Аванесян в матче второго круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Я надеялась, что после дождя матч переключится в другую сторону. Но мои ожидания не оправдались. Во время перерыва я разговаривала со своей командой, и они мне сказали: «Аня, продолжай делать, что ты делаешь. Потому что тебе тяжело, но и ей тоже тяжело».

Было очень много длинных розыгрышей, и была битва. Поэтому мне сказали: «Ничего не меняй. Если она весь матч выдержит такую схватку, то браво. Но ты сможешь её переломить». Однако этого не случилось, а случилось то, что она после дождя улучшила уровень своей игры и не оставила мне никаких шансов», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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