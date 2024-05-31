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Дарья Касаткина объяснила поражение от Стирнс на «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина объяснила поражение от Стирнс на «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала своё поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 2024. Россиянка уступила представительнице США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.

«Стирнс играет очень хорошо, она только вернулась с турнира, который выиграла. По сравнению с прошлым годом, она очень сильно прибавила. Сегодня она играла на очень хорошем уровне.

Я старалась зацепиться и выжать максимум, но мне намного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца и всё медленнее. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первую половину дня. Любой матч – это совокупность факторов, которые приводят к результату», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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