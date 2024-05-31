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Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», на тай-брейке обыграв Флавио Коболли

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

В матче второго раунда он оказался сильнее итальянца Флавио Коболли (53-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 в пользу датчанина.

Матч длился 3 часа 57 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 19. На счету итальянца 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Руне встретится с победителем пары Карен Хачанов — Йозеф Ковалик.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.