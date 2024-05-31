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Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», на тай-брейке обыграв Флавио Коболли

Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», на тай-брейке обыграв Флавио Коболли
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13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

В матче второго раунда он оказался сильнее итальянца Флавио Коболли (53-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 в пользу датчанина.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Флавио Коболли
53
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 6 6 7
6 		6 3 3 7 10
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч длился 3 часа 57 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 19. На счету итальянца 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Руне встретится с победителем пары Карен Хачанов — Йозеф Ковалик.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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