Касаткина: была хороша готова к «Ролан Гаррос». Совокупность факторов привела к поражению

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о причине своего поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 2024. Россиянка уступила представительнице США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.
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«Подготовка была хорошая. Я после Рима сделала небольшой хороший подготовительный блок, насколько это возможно. Поэтому была готова физически и морально. Я не могу сказать, что я показал низкий уровень игры.
Уровень игры был достаточно хороший, но была непростая сетка. Совокупность факторов, такое бывает и, к сожалению, так получилось сегодня. В борьбе я уступила, теперь буду готовиться к травяному сезону», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
Главные победы россиян в большом теннисе:
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