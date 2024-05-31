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Касаткина: была хороша готова к «Ролан Гаррос». Совокупность факторов привела к поражению

Касаткина: была хороша готова к «Ролан Гаррос». Совокупность факторов привела к поражению
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о причине своего поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 2024. Россиянка уступила представительнице США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:15 МСК
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Подготовка была хорошая. Я после Рима сделала небольшой хороший подготовительный блок, насколько это возможно. Поэтому была готова физически и морально. Я не могу сказать, что я показал низкий уровень игры.

Уровень игры был достаточно хороший, но была непростая сетка. Совокупность факторов, такое бывает и, к сожалению, так получилось сегодня. В борьбе я уступила, теперь буду готовиться к травяному сезону», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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