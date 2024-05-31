Хачанов: в голове полный бардак. Не знаю, как объяснить своё поражение

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о сенсационном поражении во втором круге Открытого чемпионата Франции. В этой встрече россиянин уступил 145-й ракетке мира из Словакии Йозефу Ковалику. Матч закончился со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу словака.

«Никак нельзя объяснить произошедшее. Впервые проиграл с 2:0 по сетам. Я пока не готов анализировать, я разочарован, расстроен.

«Ролан Гаррос» один из самых моих любимых турниров, я из рода в год играл тут стабильно. Правда, не знаю, что сказать. Мысли вперемешку. Неприятно, вёл, вроде все было нормально, хотя не все вещи получались. В голове полный бардак»», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Ковалик сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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