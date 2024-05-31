Медведев высказался о Надале после вылета испанца на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об испанце Рафаэле Надале.

«Очень сложно говорить о его лучшем уровне, потому что, если рассматривать лучшую физическую форму, я бы сказал, что, когда ему было 25 лет, это был его пиковый момент, а я ещё не достиг этой точки. Если честно, все игры, которые я играл против него, были сложными. Каждый матч был разным, и счёт, и сам матч, потому что в одних матчах я атаковал слева, в других – справа, а ещё он менял тактику. Матчи, которые мы сыграли, были тяжёлыми и трудными. Так что я не знаю, был ли это его пик или нет, но он продолжал выигрывать турниры «Большого шлема», и один из финалов был против меня, и я думаю, это всё ещё был его пик. Это были весёлые матчи, и я тренировался с ним здесь и проиграл, поэтому я определённо хотел бы сыграть с Надалем до того, как он уйдёт на пенсию», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Ранее Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе серба Миомира Кецмановича. Надаль в первом круге проиграл немцу Александру Звереву.

Рекорды «Ролан Гаррос»: