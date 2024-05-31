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Результаты игрового дня 30 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

Результаты игрового дня 30 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин
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30 мая завершились матчи на турнире «Ролан Гаррос» среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 0:6
Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 6:4
Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:3, 6:7, 6:7
Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия); — 2:6, 2:6
Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 5:7, 6:1
Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 6:1, 7:5
Моюка Учижима (Япония) — Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 2:6
Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания) — 6:7, 6:4, 3:6
Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:1.
Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай) — 6:3, 6:4
Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия) — 7:6, 5:7, 4:6
Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3
Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия) — 2:6, 2:6
Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 1:6, 4:6
Аранча Рус (Нидерланды) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 4:6
Сара Эррани (Италия) — Эмма Наварро (США) – 2:6, 5:6
Элина Свитолина (Украина) — Диан Парри (Франция) – 6:4, 7:6
Ирина Бегу (Румыния) — Линда Носкова (Чехия) — 6:4, 6:2
Варвара Грачёва (Франция) — Бернарда Пера (США) — 6:1, 6:3
Элина Аванесян (Россия)Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:2
Ана Богдан (Румыния)Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:4
Хейли Баптист (США) — Ясмине Паолини (Италия) — 4:6, 6:7
Анна Калинская (Россия) Бьянка Андрееску (Канада) — 6:1, 5:7, 3:6
Питон Стирнс (США)Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:2
Виктория Азаренко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия) – 3:6, 6:3, 5:7
Мэдисон Кис (США) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – 6:0, 7:6

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