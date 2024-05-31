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Результаты игрового дня 30 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

30 мая завершились матчи на турнире «Ролан Гаррос» среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 0:6

Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 6:4

Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:3, 6:7, 6:7

Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия); — 2:6, 2:6

Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 5:7, 6:1

Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 6:1, 7:5

Моюка Учижима (Япония) — Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 2:6

Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания) — 6:7, 6:4, 3:6

Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:1.

Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай) — 6:3, 6:4

Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия) — 7:6, 5:7, 4:6

Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3

Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия) — 2:6, 2:6

Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 1:6, 4:6

Аранча Рус (Нидерланды) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 4:6

Сара Эррани (Италия) — Эмма Наварро (США) – 2:6, 5:6

Элина Свитолина (Украина) — Диан Парри (Франция) – 6:4, 7:6

Ирина Бегу (Румыния) — Линда Носкова (Чехия) — 6:4, 6:2

Варвара Грачёва (Франция) — Бернарда Пера (США) — 6:1, 6:3

Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:2

Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:4

Хейли Баптист (США) — Ясмине Паолини (Италия) — 4:6, 6:7

Анна Калинская (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:1, 5:7, 3:6

Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:2

Виктория Азаренко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия) – 3:6, 6:3, 5:7

Мэдисон Кис (США) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – 6:0, 7:6

Рекорды «Ролан Гаррос»