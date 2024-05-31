Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эмоции Мирры Андреевой после тяжёлой победы над Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче второго круга младшая из сестёр Андреевых одержала победу в трёх сетах над белорусской теннисисткой 19-й ракеткой мира Викторией Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

После окончания встречи российская теннисистка эмоционально отреагировала на победу над именитой оппоненткой.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет 62-я ракетка мира представительница США Питон Стирнс, которая во втором круге неожиданно обыграла россиянку Дарью Касаткину (11).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Материалы по теме Мирра Андреева обыграла Викторию Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Теннис: главные события 2024 года: