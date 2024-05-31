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«Одна из самых важных побед в карьере». Мирра Андреева — о матче с Азаренко

«Одна из самых важных побед в карьере». Мирра Андреева — о матче с Азаренко
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38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче второго круга младшая из сестёр Андреевых одержала победу в трёх сетах над белорусской теннисисткой 19-й ракеткой мира Викторией Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 23:25 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я одержала одну из самых важных и ключевых побед в карьере. Ключевым стало, что боролась до конца, за каждый мяч. Очень хороший, долгий и интенсивный матч. Очень рада, что выиграла. Это была настоящая битва, очень волевая победа», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет 62-я ракетка мира представительница США Питон Стирнс, которая во втором круге неожиданно обыграла россиянку Дарью Касаткину (11).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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