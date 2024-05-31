Мирра Андреева назвала факторы победы над Азаренко на «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева назвала причины победы в трёх сетах над белорусской теннисисткой 19-й ракеткой мира Викторией Азаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024 со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Я старалась оставаться спокойной, играть каждый матч отдельно. У меня получалось трезво оценивать ситуацию, я не боялась идти на риск. Я играла смело, в свою игру. Очень рада, что ничего не смогло помешать», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет 62-я ракетка мира представительница США Питон Стирнс, которая во втором круге неожиданно обыграла россиянку Дарью Касаткину (11).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Первый олимпийский теннисист из России: