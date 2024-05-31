Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева назвала факторы победы над Азаренко на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева назвала факторы победы над Азаренко на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева назвала причины победы в трёх сетах над белорусской теннисисткой 19-й ракеткой мира Викторией Азаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024 со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 23:25 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я старалась оставаться спокойной, играть каждый матч отдельно. У меня получалось трезво оценивать ситуацию, я не боялась идти на риск. Я играла смело, в свою игру. Очень рада, что ничего не смогло помешать», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет 62-я ракетка мира представительница США Питон Стирнс, которая во втором круге неожиданно обыграла россиянку Дарью Касаткину (11).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Одна из самых важных побед в карьере». Мирра Андреева — о матче с Азаренко
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024

Первый олимпийский теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android