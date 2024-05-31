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Новак Джокович высказался о поведении болельщиков на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович высказался о поведении болельщиков на «Ролан Гаррос»
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Серб Новак Джокович оценил поведение болельщиков на «Ролан Гаррос».

«Послушайте, они очень страстные болельщики. Временами это нелегко, и у меня были тёплые отношения с местными болельщиками, а также несколько сложных матчей, несколько трудных сезонов. Я испытал на себе обе стороны. Очевидно, что всегда хочется быть тем, кого они поддерживают, или, по крайней мере играть в нейтральной атмосфере на корте, но это не всегда возможно. И, в частности, в тех случаях, когда вы играете против французских игроков. Но в каком-то смысле это нормально, потому что они, конечно, делают всё, чтобы поддержать своих соотечественников. Я видел некоторые моменты матча Гоффена, и временами болельщики могут быть ещё более громкими и действовать неуместно. Это часть того, чем мы занимаемся. Это часть спорта», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв испанца Роберто Карбальес-Баэну.

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