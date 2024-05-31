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Результаты игрового дня 30 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Результаты игрового дня 30 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин
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Завершились матчи 30 мая на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 30 мая.

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Брэндон Накашима (США) 6:7, 6:1, 6:3, 7:6.
Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария, 10) 0:6, 3:6, 4:6.
Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Максимильян Мартерер (Германия, LD) 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Себастьян Корда (США, 27) — Квон Сон У (Южная Корея, SR) 6:4, 6:4, 1:6, 6:3.
Генри Сквайр (Германия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) 4:6, 6:4, 3:6, 2:6.
Александр Мюллер (Франция, WC) — Маттео Арнальди (Италия) 4:6, 1:6, 3:6.
Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 20) 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, 7:6.
Денис Шаповалов (Канада, SR) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.
Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 5) 1:6, 0:5 (отказ).
Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 5:7, 6:3, 1:6, 4:6.
Бен Шелтон (США, 15) — Кей Нисикори (Япония, SR) 7:6, 6:4 (отказ)
Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 6:2, 0:6, 6:3.
Лучано Дардери (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) 6:7, 3:6, 3:6.
Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Томаш Махач (Чехия) 2:6, 1:6, 6:3, 6:1, 1:6.
Фабио Фоньини (Италия) — Томми Пол (США, 14) 1:6, 0:6, 2:6.
Карен Хачанов (Россия, 18) — Йозеф Ковалик (Словакия, LL) 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:2, 7:6, 6:0.
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Риндеркнеш (Франция) 3:6, 6:7, 6:1, 5:0 (отказ).
Тейлор Фритц (США, 12) — Душан Лайович (Сербия) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Алекс де Минор (Австралия, 11) — Хауме Мунар (Испания) 7:5, 6:1, 6:4.
Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 13) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:7.
Танаси Коккинакис (Австралия) — Джулио Цеппьери (Италия, Q) 1:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:2.
Александр Зверев (Германия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия) 7:6, 6:2, 6:2.
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан, 19) 6:2, 6:2, 6:3.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) 6:4, 6:1, 6:2.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) 6:7, 6:1, 3:6, 6:4, 3:6.
Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) 5:7, 1:6, 4:6.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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