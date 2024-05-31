Бадоса рассказала о взаимоотношениях с Соболенко перед матчем на «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о взаимоотношениях с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Напомним, Бадоса и Соболенко встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос».

«У нас всё очень нормально. Мы пишем друг другу, шутим, ведём нашу дружбу очень нормально, но всё меняется на корте. Но до этого времени у нас всё хорошо», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Открытый чемпионат Франции среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

Рекорды «Ролан Гаррос»