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Бадоса рассказала о взаимоотношениях с Соболенко перед матчем на «Ролан Гаррос»

Бадоса рассказала о взаимоотношениях с Соболенко перед матчем на «Ролан Гаррос»
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Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о взаимоотношениях с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Напомним, Бадоса и Соболенко встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос».

«У нас всё очень нормально. Мы пишем друг другу, шутим, ведём нашу дружбу очень нормально, но всё меняется на корте. Но до этого времени у нас всё хорошо», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Открытый чемпионат Франции среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

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