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31 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Ролан Гаррос

Сенсационное поражение Хачанова, «Даллас» в финале плей-офф НБА. Главное к утру
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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл 145-й ракетке мира словаку Йозефу Кавалику (6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6) во втором круге теннисного турнира «Ролан Гаррос», «Даллас Маверикс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (124:103) и вышел в финал плей-офф НБА (4-1 в серии), «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) и повела в серии со счётом 3-2.

  1. Хачанов сенсационно проиграл 145-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос».
  2. «Даллас» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Миннесоту» в пятом матче серии.
  3. 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче серии КС.
  4. Стало известно, после каких слов Махачев замахнулся на Порье во время битвы взглядов.
  5. Мирра Андреева обыграла Викторию Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
  6. Стал известен шорт-лист форвардов, которых «Локомотив» рассматривает на замену Дзюбе.
  7. Дарья Касаткина завершила выступление на «Ролан Гаррос».
  8. Флик просит «Барселону» не продавать Араухо, переговоры с игроком возобновятся — Sport.es.
  9. Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив 228-й ракетке мира.
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