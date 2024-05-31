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Сенсационное поражение Хачанова, «Даллас» в финале плей-офф НБА. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл 145-й ракетке мира словаку Йозефу Кавалику (6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6) во втором круге теннисного турнира «Ролан Гаррос», «Даллас Маверикс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (124:103) и вышел в финал плей-офф НБА (4-1 в серии), «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) и повела в серии со счётом 3-2.