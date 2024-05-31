Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 31 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 31 мая
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Андрей Рублёв и Павел Котов, а также Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Мужчины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

13:30

  • Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия).

14:30

  • Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия).

15:00

  • Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария);
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалова (Канада);

17:00

  • Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция);
  • Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

21:15

  • Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания).
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android