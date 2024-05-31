«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 31 мая

В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Андрей Рублёв и Павел Котов, а также Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая

Мужчины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

13:30

Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия).

14:30

Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия).

15:00

Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария);

Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалова (Канада);

17:00

Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция);

Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

21:15