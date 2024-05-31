«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 31 мая
В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Андрей Рублёв и Павел Котов, а также Янник Синнер и Карлос Алькарас.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Мужчины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):
13:30
- Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия).
14:30
- Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия).
15:00
- Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария);
- Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалова (Канада);
17:00
- Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция);
- Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).
21:15
- Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания).
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