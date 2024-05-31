«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 31 мая
В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, а также Кори Гауфф и Ига Свёнтек.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Ольга Данилович (Сербия) — Донна Векич (Хорватия);
- Людмила Самсонова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
13:00
- Кори Гауфф (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
13:30
- Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);
- Хлоэ Паке (Франция) — Маркета Вондроушова (Чехия).
14:00
- Клара Таусон (Дания) — Софья Кенин (США).
15:30
- Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис).
16:30
- Ига Свёнтек (Польша) — Мари Боузкова (Чехия).
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