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«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 31 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 31 мая
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В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, а также Кори Гауфф и Ига Свёнтек.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Ольга Данилович (Сербия) — Донна Векич (Хорватия);
  • Людмила Самсонова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

13:00

  • Кори Гауфф (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).

13:30

  • Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);
  • Хлоэ Паке (Франция) — Маркета Вондроушова (Чехия).

14:00

  • Клара Таусон (Дания) — Софья Кенин (США).

15:30

  • Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис).

16:30

  • Ига Свёнтек (Польша) — Мари Боузкова (Чехия).
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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