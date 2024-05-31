«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 31 мая

В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, а также Кори Гауфф и Ига Свёнтек.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая

Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Ольга Данилович (Сербия) — Донна Векич (Хорватия);

Людмила Самсонова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

13:00

Кори Гауфф (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).

13:30

Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);

Хлоэ Паке (Франция) — Маркета Вондроушова (Чехия).

14:00

Клара Таусон (Дания) — Софья Кенин (США).

15:30

Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис).

16:30