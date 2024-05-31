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Самсонова — Коччаретто: текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Самсонова — Коччаретто: текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала «Ролан Гаррос»
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В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи очередного игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

В рамках встречи третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2024 сыграют российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова и итальянка Элизабетта Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Игра состоится на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсонова — Коччаретто.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Российская и итальянская теннисистки проведут между собой первую встречу на турнирах WTA.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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