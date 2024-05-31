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Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
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31 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт шестой игровой день. В рамках матча третьего круга на турнире встретятся российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв и итальянец Маттео Арнальди (35-й в рейтинге ATP). Встреча начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и итальянским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Рублёв и Арнальди встречались на корте один раз. В 2023 году в рамках турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) во втором круге соревнований сильнее оказался россиянин Андрей Рублёв. Он одолел своего соперника со счётом 7:5, 6:3.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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