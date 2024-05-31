Павел Котов —Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга встретятся российский теннисист, 56-я ракетка мира Павел Котов и второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и итальянским теннисистом.

Это будет второе очное противостояние Котова и Синнера на турнирах ATP. В апреле этого года теннисисты встречались на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга сильнее оказался Синнер — 6:2, 7:5.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.