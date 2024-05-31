Анастасия Потапова — Синьюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части турнира встретятся российская теннисистка, 41-я ракетка мира Анастасия Потапова и китаянка Синьюй Ван (37-я в рейтинге WTA). Матч начнётся не ранее 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.
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В очном противостоянии теннисистки встречались на турнирах WTA один раз. Это случилось в 2022 году в рамках хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В первом круге соревнований победу одержала российская спортсменка. Счёт — 6:1, 6:2.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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