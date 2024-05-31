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Варвара Грачёва: думала, что меня не примут во Франции из-за моего происхождения

Варвара Грачёва: думала, что меня не примут во Франции из-за моего происхождения
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88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва рассказала о своих ощущениях от выступления на «Ролан Гаррос» — 2024 в качестве спортсменки, представляющей Францию. 23-летняя экс-россиянка в 2023 году сменила спортивное гражданство на французское.

«Публика потрясающая! Все меня поддерживают, это здорово. Это мой первый «Ролан Гаррос» в качестве француженки, и я очень горжусь этим. Решение выступать за Францию многое изменило в моей жизни. У меня есть поддержка французской федерации и общественности, которые меня приняли. Это политический выбор, но я думала, что меня не примут здесь из-за моего происхождения.

Работать и жить стало легче, приятнее. Вино, сыр, шампанское — это жизнь!» — приводит слова спортсменки RMC Sport.

23-летняя Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024 и повторила своё лучшее достижение на этом турнире. В матче 1/16 финала она встретится с румынской теннисисткой 127-й ракеткой мира Ириной Бегу. В первом круге «Ролан Гаррос» Грачёва обыграла седьмого номера в рейтинге WTA Марию Саккари из Греции — 3:6, 6:4, 6:3.

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