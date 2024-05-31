Впервые с 1983 года только двое представителей Испании вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

После двух первых раундов Открытого чемпионата Франции на турнире осталось всего два представителя Испании в мужском и женском одиночных разрядах — третья ракетка мира Карлос Алькарас и Паула Бадоса (139-я в рейтинге WTA). С 1984 по 2023 год в третий круг «Ролан Гаррос» всегда выходило более двух испанских теннисистов.

В основной сетке одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2024 турнир начинали 13 представителей Испании (7 мужчин и 6 женщин). В первых двух раундах 11 испанских теннисистов, в том числе и 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, потерпели поражения.

Сегодня, 31 мая, Карлос Алькарас в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 встретится с 28-й ракеткой Себастьяном Кордой из США. Паула Бадоса в субботу, 1 июня, сыграет со своей подругой, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.