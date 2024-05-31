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Ольховский: большой сюрприз, что Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»

Ольховский: большой сюрприз, что Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на вылет 18-й ракетки мира Карена Хачанова с «Ролан Гаррос» — 2024, отметив, что поражение россиянина в матче со 145-й ракеткой мира Йозефом Коваликом (6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6) стало неожиданным результатом.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 20:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 4
4 		4 6 6 6
             
Йозеф Ковалик
145
Словакия
Йозеф Ковалик
Й. Ковалик

«Конечно, большой сюрприз, что Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос». Я читал, что он был очень расстроен после матча и не мог объяснить, как это произошло. Потому что обычно Карен на «Ролан Гаррос» играет хорошо. Причём Карен вёл 2:0 по сетам, поэтому обидно, что проиграл. Я думаю, что многие надеялись на его проход дальше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Хачанов впервые в карьере проиграл матч, имея преимущество в два выигранных сета.

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