Ольховский: большой сюрприз, что Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на вылет 18-й ракетки мира Карена Хачанова с «Ролан Гаррос» — 2024, отметив, что поражение россиянина в матче со 145-й ракеткой мира Йозефом Коваликом (6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6) стало неожиданным результатом.

«Конечно, большой сюрприз, что Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос». Я читал, что он был очень расстроен после матча и не мог объяснить, как это произошло. Потому что обычно Карен на «Ролан Гаррос» играет хорошо. Причём Карен вёл 2:0 по сетам, поэтому обидно, что проиграл. Я думаю, что многие надеялись на его проход дальше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Хачанов впервые в карьере проиграл матч, имея преимущество в два выигранных сета.