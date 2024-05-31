Ольховский: Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях, но Стирнс молодец
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение первой ракетки России Дарьи Касаткиной в матче с представительницей США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:15 МСК
62
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Дарье Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях. Мячики тяжёлые, и было достаточно прохладно. Я считаю, что соперница Касаткиной молодец, она показала очень хорошую игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Отметим, что Касаткина в комментарии для «Чемпионата» после матча отметила, что ей было тяжело играть в холодных погодных условиях, когда не было солнца при низкой температуре. Теннисистка заявила, что ей комфортнее играть в первой половине дня.
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