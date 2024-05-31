Ольховский: Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях, но Стирнс молодец

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение первой ракетки России Дарьи Касаткиной в матче с представительницей США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.

«Дарье Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях. Мячики тяжёлые, и было достаточно прохладно. Я считаю, что соперница Касаткиной молодец, она показала очень хорошую игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Касаткина в комментарии для «Чемпионата» после матча отметила, что ей было тяжело играть в холодных погодных условиях, когда не было солнца при низкой температуре. Теннисистка заявила, что ей комфортнее играть в первой половине дня.