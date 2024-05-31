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Ольховский: Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях, но Стирнс молодец

Ольховский: Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях, но Стирнс молодец
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение первой ракетки России Дарьи Касаткиной в матче с представительницей США Питон Стирнс (62-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу американки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:15 МСК
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Дарье Касаткиной тяжело играть в таких погодных условиях. Мячики тяжёлые, и было достаточно прохладно. Я считаю, что соперница Касаткиной молодец, она показала очень хорошую игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Касаткина в комментарии для «Чемпионата» после матча отметила, что ей было тяжело играть в холодных погодных условиях, когда не было солнца при низкой температуре. Теннисистка заявила, что ей комфортнее играть в первой половине дня.

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