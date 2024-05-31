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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянки Андреевой над Азаренко

Ольховский: Мирра Андреева, пройдя Азаренко, показала, что у неё есть определённый класс
Мирра Андреева
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу 17-летней россиянки 38-й ракетки мира Мирры Андреевой над представительницей Беларуси 19-й ракеткой мира Викторией Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 23:25 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра Андреева провела очень хороший матч. Потому что Азаренко боец и человек с большущим опытом. Поэтому, чтобы проходить таких людей, нужно иметь определённый класс. Мирра на сегодняшний день показала, что у неё есть этот класс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После матча с Азаренко Андреева заявила, что считает одержанную победу одной из важнейших и ключевых в своей карьере. Россиянка отметила, что рада триумфу.

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