Ольховский: Мирра Андреева, пройдя Азаренко, показала, что у неё есть определённый класс

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу 17-летней россиянки 38-й ракетки мира Мирры Андреевой над представительницей Беларуси 19-й ракеткой мира Викторией Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Мирра Андреева провела очень хороший матч. Потому что Азаренко боец и человек с большущим опытом. Поэтому, чтобы проходить таких людей, нужно иметь определённый класс. Мирра на сегодняшний день показала, что у неё есть этот класс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После матча с Азаренко Андреева заявила, что считает одержанную победу одной из важнейших и ключевых в своей карьере. Россиянка отметила, что рада триумфу.