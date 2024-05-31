Ольховский: у Калинской есть прогресс в этом году, но что-то нужно улучшать

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал результаты 25-й ракетки мира Анны Калинской в матче «Ролан Гаррос» — 2024 с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (228-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.

«У Калинской есть явный прогресс в этом году, но нет стабильных выступлений, которые подтверждали бы движение вперёд. Есть игра, но и есть обидные поражения, поэтому что-то нужно улучшать. Я думаю, что, если она будет играть более цепко… Она талантливая девушка и видит всю ситуацию на корте. Будем надеяться, что на других турнирах покажет хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.