Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: у Калинской есть прогресс в этом году, но что-то нужно улучшать

Ольховский: у Калинской есть прогресс в этом году, но что-то нужно улучшать
Комментарии

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал результаты 25-й ракетки мира Анны Калинской в матче «Ролан Гаррос» — 2024 с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (228-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:45 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
1 		7 6
         
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

«У Калинской есть явный прогресс в этом году, но нет стабильных выступлений, которые подтверждали бы движение вперёд. Есть игра, но и есть обидные поражения, поэтому что-то нужно улучшать. Я думаю, что, если она будет играть более цепко… Она талантливая девушка и видит всю ситуацию на корте. Будем надеяться, что на других турнирах покажет хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ольховский: Мирра Андреева, пройдя Азаренко, показала, что у неё есть определённый класс
Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android