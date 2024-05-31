Ольховский: у Калинской есть прогресс в этом году, но что-то нужно улучшать
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал результаты 25-й ракетки мира Анны Калинской в матче «Ролан Гаррос» — 2024 с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (228-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:45 МСК
25
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
228
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
«У Калинской есть явный прогресс в этом году, но нет стабильных выступлений, которые подтверждали бы движение вперёд. Есть игра, но и есть обидные поражения, поэтому что-то нужно улучшать. Я думаю, что, если она будет играть более цепко… Она талантливая девушка и видит всю ситуацию на корте. Будем надеяться, что на других турнирах покажет хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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