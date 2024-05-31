Сколько россиян сегодня выйдет в четвёртый круг «РГ»-2024?

В пятницу, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. Из российских игроков свои матчи третьего круга проведут Андрей Рублёв, Павел Котов (в мужском одиночном разряде); Людмила Самсонова и Анастасия Потапова — в женском.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: сколько россиян сегодня выйдет в четвёртый круг «РГ»-2024?

Расписание матчей «Ролан Гаррос» с участием российских теннисистов, 31 мая: