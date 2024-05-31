Хольгер Руне — об игре с Коболли: это один из самых сложных матчей в моей карьере

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свою победу в матче второго раунда «Ролан Гаррос» — 2024 над итальянцем Флавио Коболли (53-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 в пользу датчанина.

«Это был очень тяжёлый матч. Я провёл игру на двух разных защитных позициях, что дало Флавио возможность оказывать на меня давление и заставлять меня много бегать. Заслуга итальянца в том, что он использовал свои шансы и наносил мощные удары. Это один из самых сложных матчей в моей карьере. Я позволил ему слишком много контролировать матч, и он прекрасно этим воспользовался», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции 21-летний датский теннисист встретится с словаком Йозефом Коваликом (145-й номер в рейтинге ATP), обыгравшим в 1/32 финала россиянина Карена Хачанова— 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.