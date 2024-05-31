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Хольгер Руне — об игре с Коболли: это один из самых сложных матчей в моей карьере

Хольгер Руне — об игре с Коболли: это один из самых сложных матчей в моей карьере
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свою победу в матче второго раунда «Ролан Гаррос» — 2024 над итальянцем Флавио Коболли (53-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 в пользу датчанина.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Флавио Коболли
53
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 6 6 7
6 		6 3 3 7 10
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Это был очень тяжёлый матч. Я провёл игру на двух разных защитных позициях, что дало Флавио возможность оказывать на меня давление и заставлять меня много бегать. Заслуга итальянца в том, что он использовал свои шансы и наносил мощные удары. Это один из самых сложных матчей в моей карьере. Я позволил ему слишком много контролировать матч, и он прекрасно этим воспользовался», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции 21-летний датский теннисист встретится с словаком Йозефом Коваликом (145-й номер в рейтинге ATP), обыгравшим в 1/32 финала россиянина Карена Хачанова— 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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