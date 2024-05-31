Хольгер Руне оставил в тайне секрет своей успешной игры на тай-брейках

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в матче второго раунда «Ролан Гаррос» — 2024 одержал победу над итальянцем Флавио Коболли (53-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 (10:7). По ходу тай-брейка в пятом решающем сете он проигрывал со счётом 0:5. Датчанин рассказал о своей успешной игре на тай-брейках.
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«Я кое-что говорю себе перед тай-брейками, но не собираюсь этого рассказывать. На тай-брейках у обоих игроков очень высокое напряжение. Всё решается в один момент, и я начинаю показывать свой лучший теннис. Не могу объяснить, как это получается.
В матче с Коболли я действительно не знаю, что случилось. Я отключил свой мозг и начал отыгрываться с 0:5», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.
В 2024 году 21-летний датский теннисист сыграл 17 тай-брейков в одиночном разряде, в которых одержал 15 побед при двух поражениях.
В следующем круге Открытого чемпионата Франции 21-летний датский теннисист встретится со словаком Йозефом Коваликом (145-й номер в рейтинге ATP), обыгравшим в 1/32 финала россиянина Карена Хачанова— 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
- 31 мая 2024
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