В Берлине начался суд над теннисистом Александром Зверевым по делу о домашнем насилии

Сегодня, 31 мая, в Берлине (Германия) начался судебный процесс по делу олимпийского чемпиона немецкого теннисиста Александра Зверева о домашнем насилии.

Зверева обвиняют в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил её обеими руками. Теннисист свою вину в нанесении телесных повреждений экс-возлюбленной отрицает. Во время судебного заседания адвокат Зверева Альфред Дирламм представил Патеа как девушку, которой нужны слава, деньги и подписчики в социальных сетях. После этого он попросил суд отложить дело на более поздний срок и провести слушания в закрытом режиме для защиты частной жизни Зверева и его дочери.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Бренда Патеа (бывшая девушка, которая родила от Зверева дочь) обвиняет его в нанесении телесных повреждений. Тогда прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на € 450 тыс. При этом у Зверева было право оспорить штраф. Он этим правом воспользовался, что привело к публичному судебному процессу.

В данный момент немецкий теннисист находится во Франции, гле принимает участие в турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2024. Его участие в судебном разбирательстве необязательно.