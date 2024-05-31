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Людмила Самсонова — Элизабетта Коччаретто, результат матча 31 мая 2024, счет 0:2, 3-й круг «Ролан Гаррос»

Людмила Самсонова завершила выступление на «РГ», уступив в двух сетах итальянке Коччаретто
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Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче третьего круга россиянка уступила итальянской теннисистке Элизабетте Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету итальянки ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 23-летняя Коччаретто сыграет с победительницей встречи между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Даяной Ястремской (33-я в рейтинге WTA) с Украины.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» -2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» -2024 (ж)
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