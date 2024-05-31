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Кори Гауфф в двух сетах обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф в двух сетах обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024. В третьем круге она со счётом 6:2, 6:4 обыграла Даяну Ястремскую (32-я в рейтинге WTA) с Украины.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Даяна Ястремская
32
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Ястремская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 20-летняя Гауфф встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA), которая в матче третьего круга Ролан Гаррос» — 2024 взяла верх над россиянкой Людмилой Самсоновой — 7:6 (7:4), 6:2.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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