Кори Гауфф в двух сетах обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024. В третьем круге она со счётом 6:2, 6:4 обыграла Даяну Ястремскую (32-я в рейтинге WTA) с Украины.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Ястремская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 20-летняя Гауфф встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA), которая в матче третьего круга Ролан Гаррос» — 2024 взяла верх над россиянкой Людмилой Самсоновой — 7:6 (7:4), 6:2.