Кори Гауфф в двух сетах обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024. В третьем круге она со счётом 6:2, 6:4 обыграла Даяну Ястремскую (32-я в рейтинге WTA) с Украины.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:10 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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32
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Ястремская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 20-летняя Гауфф встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA), которая в матче третьего круга Ролан Гаррос» — 2024 взяла верх над россиянкой Людмилой Самсоновой — 7:6 (7:4), 6:2.
Комментарии
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