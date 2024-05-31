«Калинская, видимо, спешила домой к Синнеру». Анна Дмитриева — об игре россиянок на «РГ»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала выступление российских теннисисток во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Вылет высокосеянных россиянок – стечение обстоятельств. Калинская, видимо, спешила домой к Синнеру, хотя должна была побеждать, потому что Андрееску после долгого перерыва ещё не нашла свою форму.

Игроки такого уровня, как Павлюченкова, терпеть не могут играть в такую погоду. Она прошла огонь и воду и вчера не смогла включиться.

Касаткина в принципе сыграла не лучшим образом. От неё можно было ожидать хорошего результата. Не думаю, что травма колена, полученная в первом раунде, сыграла большую роль, иначе Даша бы не вышла на корт.

Они вообще принадлежат к категории игроков среднего класса. Никто из них не претендует на высокие позиции, за исключением разве что Касаткиной», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.ru.

Напомним, из восьми российских теннисисток, игравших во втором круге Открытого чемпионата Франции, в следующий раунд пробились четыре: Людмила Самсонова (уже успевшая проиграть в третьем круге), Анастасия Потапова, Элина Аванесян (обыграла соотечественницу Анну Блинкову) и Мирра Андреева.